Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Собственное мнение о том, почему украинская компания Burisma приняла на высокую должность сына бывшего вице-президента Джо Байдена, высказал известный американский теле‑ и радиоведущий Марк Саймон. На своей странице в твиттере Саймон поделился откровенной неприязнью к Хантеру Байдену.

Марк Саймон «Хантер Байден спал с вдовой своего брата, был пойман с трубкой для кокаина, с множеством водительских прав в машине, был вышвырнут из армии за наркотики. Вы, конечно, можете понять, почему украинская энергетическая компания ухватилась за шанс сделать его директором».

Напомним, Байден признал, что в 2016 году добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Существует версия, что таким образом он хотел защитить от уголовного преследования своего сына Хантера Байдена, работавшего в газодобывающей компании Burisma Holdings.