Джакарта, , 11:36 — REGNUM Посольство Кубы в Джакарте отметило 60-летие визита революционера и государственного деятеля Эрнесто Че Гевары в Индонезию, сообщает Antara.

Посол Кубы в Индонезии Нирсия Кастро Гевара заявила, что визит был очень важен, поскольку он был символическим моментом в отношениях между Индонезией и Кубой. Во время визита в 1959 году Эрнесто Че Гевара и его окружение были встречены непосредственно президентом Индонезии Сукарно. Встреча стала первым шагом в развитии дипломатических отношений между двумя странами.

«Отношения Че Гевары с президентом Сукарно были очень крепкими», — отметила посол.

Известно, что в интервью журналу Verde Olivo, опубликованном в 1959 году, Эрнесто Че Гевара выразил свое восхищение Индонезией за то, что она способна сохранить свое культурное разнообразие, несмотря на то, что в течение столь длительного времени находилась под колониальным гнетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куба выразила желание тренировать спортсменов по бадминтону в Индонезии в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

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