Киев, 27 сентября 2019, 11:36 — REGNUM Между Украиной и Венгрией есть определённые «красные линии», за которые нельзя заходить, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 27 сентября в интервью изданию «Европейская правда».
Чиновник добавил, что Венгрия имеет право поддерживать представителей своих соотечественников, живущих на Украине, но в то же время Украина всегда будет воспринимать их как своих граждан, имеющих права и обязанности.
Он также подчеркнул, что существуют некоторые нюансы, связанные с двойным гражданством, а также образованием и службой в ВСУ.
Напомним, ранее посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто заявил, что Украина должна искать компромисс не с Венгрией, а с жителями Закарпатья, чьи права ущемляет украинский закон об образовании.
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