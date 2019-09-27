Киев, , 11:36 — REGNUM Между Украиной и Венгрией есть определённые «красные линии», за которые нельзя заходить, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 27 сентября в интервью изданию «Европейская правда».

«Ключевая «красная линия» заключается в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины», — рассказал он.

Чиновник добавил, что Венгрия имеет право поддерживать представителей своих соотечественников, живущих на Украине, но в то же время Украина всегда будет воспринимать их как своих граждан, имеющих права и обязанности.

«Мы не можем заставлять или обязывать людей учить украинский, хотя если они граждане Украины, то, безусловно, должны иметь возможность общаться на государственном языке», — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что существуют некоторые нюансы, связанные с двойным гражданством, а также образованием и службой в ВСУ.

«Однозначно, что Венгрия также должна пойти на уступки, и мы должны достичь определённой договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены», — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто заявил, что Украина должна искать компромисс не с Венгрией, а с жителями Закарпатья, чьи права ущемляет украинский закон об образовании.

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