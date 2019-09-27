Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на невыдачу виз российским делегатам мог бы отказаться от визита в ООН. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Москва, , 11:34 — REGNUM «Министр, конечно, должен был так жёстко среагировать. Но можно было бы ещё жёстче. Это не первый раз, когда американцы себе это позволяют», — заявил Мигранян.

По форме заявления главы МИД РФ выглядят жёсткими, но, к сожалению, по содержанию это едва ли произведёт какое-либо впечатление, отметил политолог.

«Лавров мог бы в ответ на такое хамство сказать: я вообще не еду на это мероприятие. Вот у нас есть (дипломат) Василий Небензя. Вот на этот уровень мы опускаем обсуждение всех вопросов, которые там возникнут. Вполне квалифициваронный бывший замминистра — и пусть тогда Помпео встречается с теми, с кем он хочет встречаться», — отметил он.

Ранее США отказали в визах десяти сотрудникам МИД РФ, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — пообещал Лавров.