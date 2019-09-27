Симферополь, , 11:34 — REGNUM Руководителей городских и районных администраций Крыма необходимо назначать на основе результатов открытого голосования. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Что касается назначения глав администраций муниципальных образований, то вместе с конкурсными процедурами, прописанными в законодательстве, предлагаю использовать механизмы электронной, интерактивной системы голосования. Такие системы голосования возможно разместить на страницах местных органов власти на портале правительства Крыма», — отметил Аксёнов.

По его словам, конкурсным комиссиям, которые рекомендуют местным советам кандидатов на должности глав администраций, было правильно при принятии решений учитывать результаты этого голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма объявил о конкурсе на работу в новом составе правительства республики, в котором, по его словам, сможет принять участие любой желающий.

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