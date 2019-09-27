Симферополь, 27 сентября 2019, 11:30 — REGNUM В Крыму объявлен конкурс на вакансии в новом составе правительства республики, в котором сможет принять участие любой желающий. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, жители Крыма смогут проголосовать за кандидатов в министры.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.
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