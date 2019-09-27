Симферополь, , 11:30 — REGNUM В Крыму объявлен конкурс на вакансии в новом составе правительства республики, в котором сможет принять участие любой желающий. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе. Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах», — отметил Аксёнов.

По его словам, жители Крыма смогут проголосовать за кандидатов в министры.

«Решение о назначении будет приниматься на основе результатов этого голосования. Итоговым этапом станет моё личное собеседование с финалистами. Порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован на портале правительства Крыма», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.

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