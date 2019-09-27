Берлин, , 11:29 — REGNUM 26 сентября депутаты парламента Берлина приняли закон о повышении собственных окладов и пенсий, пишет газета Berliner Morgenpost.

За принятие закона проголосовали все партии, кроме оппозиционной «Альтернативы для Германии». В 2020 году вместо нынешних €3944 брутто каждый из 160 депутатов будет получать ежемесячно по €6250.

Пенсии также будут повышены. Проработавший в парламенте земли Берлин девять лет с 63-летнего возраста может рассчитывать на 35% оклада, или €2187. Проработавший 20 лет сможет выйти на пенсию в 57 лет и получать 65% оклада — €4062. Доходы из других открытых источников будут приниматься в расчет. Кроме того, в будущем году должна быть повышена на 4,3% зарплата 58 тыс. земельных чиновников. Отметим, что пенсионный возраст для трудящихся в Германии — 67 лет.

Как сообщало, немецкие СМИ предупредили о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Берлине и Бранденбурге до конца 2019 года. 20 сентября правительством ФРГ было согласовано решение о повышении цен на топливо в течение ближайших лет.

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