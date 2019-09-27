Сеул, , 11:26 — REGNUM Председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ки примет участие в церемонии инаугурации нового председателя Комитета начальников штабов США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов страны.

По их словам, в рамках своего визита южнокорейский генерал встретится с новым председателем Марком Милли и бывшим председателем Джозефом Данфордом.

Известно, что стороны обсудят укрепление союза между США и Южной Кореей, а также ситуацию на Корейском полуострове.

По данным военных, в церемонии также примет участие начальник сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки.

Предполагается, что в Вашингтоне может состояться встреча представителей Японии, США и Южной Корее.

Отметим, что это первый случай участия председателя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи в церемонии инаугурации американских коллег.