Андро Малкин,
27 сентября 2019, 15:54 — REGNUM
В отношениях между Грузией и Россией, которые после так называемой «ночи Гаврилова» в Тбилиси обострились чуть ли не до уровня после августа 2008 года, появилась некоторая надежда на некоторое потепление.
Почему осторожное? Потому что с грузинской стороны шаги навстречу были сделаны не самостоятельно, не по собственной инициативе, а по рекомендации ООН, США и Швейцарии и проделаны под их же чутким контролем… И еще по содержанию тех заявлений и комментариев, которые делались в Тбилиси после этой встречи со стороны представителей нынешней власти.
После встречи с российским коллегой он пообещал, что стратегические партнеры Грузии получат от него исчерпывающую информацию обо всем, о чем речь шла на его встрече с Лавровым.
Для грузинских СМИ тематику этой беседы Залкалиани обозначил в очень общих чертах: «деоккупация, незаконная бордеризация, проблемные вопросы двусторонних отношений, связанные с женевскими переговорами, позицией Грузии и отношением России».
По его словам, организованная швейцарской стороной и по ее же инициативе эта встреча готовилась в штаб-квартире ООН в течение всей недели, во время встреч с партнерами, на которых обсуждались ситуация на «оккупированных территориях» Грузии, вопросы бордеризации и иные негативные процессы.
Короткую информацию на тему встречи Лаврова — Залкалиани распространил и МИД Грузии. В ней лишь повторяется то, что сообщил о событии сам грузинский министр.
Таким же коротким и не углубляющимся в вопросы повестки дня встречи было и сообщение МИД России о состоявшейся в Нью-Йорке встрече.
Причины своей инициативы и содействия этому событию разъяснил и МИД Швейцарии, отметив, что организовал встречу министров иностранных дел Грузии и России как посредник в отношениях между двумя странами начиная с 2009 года.
Первый диалог состоялся. О результатах его и рассмотренных на нем вопросах стороны почти ничего не сообщают, но экспертные и оппозиционные политические круги уже делают свои негативные оценки и предсказания-предположения, полагая, что правительство Иванишвили идет на поводу у Кремля и переходит к открытому проведению интересов России, что раньше делало тайно.
По предположению бывшего соратника экс-президента Саакашвили, ныне — активного члена партии «Европейская Грузия», депутата парламента Зураба Чиаберашвили, Лавров и Залкалиани могли на этой встрече тайно обсудить вопросы, которые явно противоречат коренным интересам Грузии и могут нанести ей серьезный ущерб.
По его словам, правительство Иванишвили, точнее «правительство Гаврилова» (как именуют нынешнюю власть после событий, развернувшихся в Тбилиси по инициативе соратников Саакашвили в связи с визитом российского депутата Сергея Гаврилова), никаким доверием у грузинского общества уже не пользуется, поэтому ничего хорошего от его действий никто не ожидает.
Свои угрозы и предположения относительно готовящихся правительством Грузии «катастроф и измен» выслал своим соратникам в Грузии и Михаил Саакашвили. На этот раз он через соцсети вышел на связь с группой молодых людей, которых один из организаторов акций протеста у здания парламента Грузии, якобы представитель одной из НПО, а в действительности активист партии Саакашвили, привез на дачу экс-президента в Кварели, чтобы те собрали там урожай винограда.
Михаил Саакашвили предупредил своих юных соратников, что правительство Иванишвили готовит и начинает претворять в жизнь целую серию преступных действий с целью возвращения Грузии «под власть и в рабство» России.
По его информации, правительство Иванишвили уже начало и активно проводит с Россией переговоры о нейтральном статусе Грузии. Видимо, часть этих переговоров прошла и на встрече Лавров — Залкалиани. В результате же переговоров Грузия, по версии Саакашвили, заявит об отказе от вступления в НАТО и ЕС.
По информации экс-президента, нынешняя грузинская власть пошла на переговоры из-за постоянных угроз со стороны России.
Вторым, по его же информации, заговором являются те документы, которые в Гаагский международный трибунал собирается представить министерство юстиции Грузии и которые касаются августовской войны 2008 года. Как известно, международный трибунал занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе этой войны и после нее, по иску, который грузинская сторона внесла еще в 2008 году. Решение о начале расследования было принято в 2016 году.
Саакашвили предупредил своих юных соратников и активистов в Грузии, что правительство Грузии, точнее, служба госбезопасности, министерство юстиции и премьер Георгий Гахария по поручению реального властителя Бидзины Иванишвили занимаются сбором ложных показаний, на основании которых международный трибунал затем вынесет обвинительные приговоры грузинским военным. Экс-президент предполагает, что правительство Грузии «сумеет сфальсифицировать доказательства по этому делу точно так же, как сфальсифицировало доказательства по делу телекомпании «Рустави 2» в ЕСПЧ».
А третьим, катастрофическим, по оценке Саакашвили, заговором против Грузии должно стать то, что случится в 2024 году, когда нынешний президент России Владимир Путин будет переизбираться на очередной срок.
Подобная реакция со стороны Саакашвили и его бывших либо нынешних соратников на пока еще очень слабые и нерешительные попытки грузинских властей начать прямой диалог с Россией неудивительны, так как вся политика предыдущей власти, в годы правления тогда еще «Единого национального движения» целиком строилась на резком противостоянии с Россией, выдвижении ей периодических резких обвинений, провоцировании на определенные действия, оскорблениях, осуждении и неприятии. И делалось это не без ведома и в угоду основному стратегическому партнеру и главному оппоненту России на международной арене, на которого до сих пор, возможно, вынужденно, но продолжает ориентироваться и нынешнее правительство Грузии.
Получит ли эта первая и достаточно осторожная встреча дальнейшее продолжение и перерастет ли в обсуждение накопившихся в отношениях между двумя странами достаточно проблемных и сложных вопросов, пока неизвестно. Как неизвестно и то, что еще могут придумать и осуществить в Грузии немалочисленные противники восстановления нормальных отношений с Россией.