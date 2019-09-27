27 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Андро Малкин, , 15:54 — REGNUM



Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В отношениях между Грузией и Россией, которые после так называемой «ночи Гаврилова» в Тбилиси обострились чуть ли не до уровня после августа 2008 года, появилась некоторая надежда на некоторое потепление.

Почему осторожное? Потому что с грузинской стороны шаги навстречу были сделаны не самостоятельно, не по собственной инициативе, а по рекомендации ООН, США и Швейцарии и проделаны под их же чутким контролем… И еще по содержанию тех заявлений и комментариев, которые делались в Тбилиси после этой встречи со стороны представителей нынешней власти.

«После консультаций со стратегическими партнерами мы решили, что встреча с Лавровым была бы первой возможностью прямо сказать России наше слово на таком уровне», — объяснил свой «поступок» министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

После встречи с российским коллегой он пообещал, что стратегические партнеры Грузии получат от него исчерпывающую информацию обо всем, о чем речь шла на его встрече с Лавровым.

Для грузинских СМИ тематику этой беседы Залкалиани обозначил в очень общих чертах: «деоккупация, незаконная бордеризация, проблемные вопросы двусторонних отношений, связанные с женевскими переговорами, позицией Грузии и отношением России».

Давид Залкалиани Mfa.gov.ge

По его словам, организованная швейцарской стороной и по ее же инициативе эта встреча готовилась в штаб-квартире ООН в течение всей недели, во время встреч с партнерами, на которых обсуждались ситуация на «оккупированных территориях» Грузии, вопросы бордеризации и иные негативные процессы.

«Это была инициатива швейцарской стороны — обсуждение всех вопросов, связанных с деоккупацией и незаконной бордеризацией нашей страны. На эту тему у нас, конечно, были консультации с европейскими партнерами, с нашими стратегическими партнерами, и мы решили, что необходимо сделать этот шаг, который станет первой возможностью прямо сказать России то, что мы хотим ей сказать», — еще раз пояснил в своем комментарии после встречи журналистам грузинских телекомпаний Давид Залкалиани.

Короткую информацию на тему встречи Лаврова — Залкалиани распространил и МИД Грузии. В ней лишь повторяется то, что сообщил о событии сам грузинский министр.

«На встрече грузинской стороной был поставлен вопрос деоккупации территорий Грузии, речь шла о существующей обстановке безопасности и процессах, развивающихся на оккупированных территориях, а также о проблемных вопросах грузино-российских отношений», — сказано в информации грузинского внешнеполитического ведомства.

Таким же коротким и не углубляющимся в вопросы повестки дня встречи было и сообщение МИД России о состоявшейся в Нью-Йорке встрече.

, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — сказано в сообщении. «26 сентября «на полях» 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Грузии Д. М. Залкалиани, организованная при содействии Швейцарии В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — сказано в сообщении.

Причины своей инициативы и содействия этому событию разъяснил и МИД Швейцарии, отметив, что организовал встречу министров иностранных дел Грузии и России как посредник в отношениях между двумя странами начиная с 2009 года.

«Швейцария имеет долгую традицию содействия диалогу. С 2009 года Швейцария представляет интересы России в Грузии и интересы Грузии в России», — объясняют в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.

Первый диалог состоялся. О результатах его и рассмотренных на нем вопросах стороны почти ничего не сообщают, но экспертные и оппозиционные политические круги уже делают свои негативные оценки и предсказания-предположения, полагая, что правительство Иванишвили идет на поводу у Кремля и переходит к открытому проведению интересов России, что раньше делало тайно.

Бидзина Иванишвили (сс) Michał Koziczyński

По предположению бывшего соратника экс-президента Саакашвили, ныне — активного члена партии «Европейская Грузия», депутата парламента Зураба Чиаберашвили, Лавров и Залкалиани могли на этой встрече тайно обсудить вопросы, которые явно противоречат коренным интересам Грузии и могут нанести ей серьезный ущерб.

По его словам, правительство Иванишвили, точнее «правительство Гаврилова» (как именуют нынешнюю власть после событий, развернувшихся в Тбилиси по инициативе соратников Саакашвили в связи с визитом российского депутата Сергея Гаврилова), никаким доверием у грузинского общества уже не пользуется, поэтому ничего хорошего от его действий никто не ожидает.

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«В ситуации, когда встреча проходит без присутствия наших международных партнеров, существует очень большое подозрение, будет ли правительство Иванишвили защищать национальные интересы Грузии. Пока то, что мы видим на протяжении этих семи лет, свидетельствует об обратном: политика в отношении России себя не оправдала, и Россия стала еще более агрессивной», — подчеркнул грузинский оппозиционный депутат.

Свои угрозы и предположения относительно готовящихся правительством Грузии «катастроф и измен» выслал своим соратникам в Грузии и Михаил Саакашвили. На этот раз он через соцсети вышел на связь с группой молодых людей, которых один из организаторов акций протеста у здания парламента Грузии, якобы представитель одной из НПО, а в действительности активист партии Саакашвили, привез на дачу экс-президента в Кварели, чтобы те собрали там урожай винограда.

Михаил Саакашвили предупредил своих юных соратников, что правительство Иванишвили готовит и начинает претворять в жизнь целую серию преступных действий с целью возвращения Грузии «под власть и в рабство» России.

По его информации, правительство Иванишвили уже начало и активно проводит с Россией переговоры о нейтральном статусе Грузии. Видимо, часть этих переговоров прошла и на встрече Лавров — Залкалиани. В результате же переговоров Грузия, по версии Саакашвили, заявит об отказе от вступления в НАТО и ЕС.

По информации экс-президента, нынешняя грузинская власть пошла на переговоры из-за постоянных угроз со стороны России.

«Они делают это (проводят переговоры) из-за того, что Россия угрожает: запретим поставки вина, не возобновим полеты, устроим аннексию Цхинвальского региона и окончательно присоединим к России, если Грузия не объявит нейтралитет. И уже идут активные консультации об объявлении Грузией нейтралитета. И это первый большой заговор против интересов Грузии», — сообщил Саакашвили.

Вторым, по его же информации, заговором являются те документы, которые в Гаагский международный трибунал собирается представить министерство юстиции Грузии и которые касаются августовской войны 2008 года. Как известно, международный трибунал занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе этой войны и после нее, по иску, который грузинская сторона внесла еще в 2008 году. Решение о начале расследования было принято в 2016 году.

Международный уголовный суд в Гааге Icc-cpi.int

Саакашвили предупредил своих юных соратников и активистов в Грузии, что правительство Грузии, точнее, служба госбезопасности, министерство юстиции и премьер Георгий Гахария по поручению реального властителя Бидзины Иванишвили занимаются сбором ложных показаний, на основании которых международный трибунал затем вынесет обвинительные приговоры грузинским военным. Экс-президент предполагает, что правительство Грузии «сумеет сфальсифицировать доказательства по этому делу точно так же, как сфальсифицировало доказательства по делу телекомпании «Рустави 2» в ЕСПЧ».

А третьим, катастрофическим, по оценке Саакашвили, заговором против Грузии должно стать то, что случится в 2024 году, когда нынешний президент России Владимир Путин будет переизбираться на очередной срок.

«Путин решил к своим очередным выборам в 2024 году восстановить Советский Союз и присоединить к себе Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины, кроме Западной Украины. Это будет сделано за счет объявления нейтралитета этих стран, их ослабления, ослабления их политических лидеров. И после 2024 года Кавказские горы уже не будут разделять две страны, это будут горы внутри одной большой страны. А грузины будут развлекать русских, поить их вином и лизать им ноги, и опять станут рабами», — нарисовал Саакашвили своим малочисленным слушателям в Кварели неблагоприятную картину недалекого будущего Грузии.

Подобная реакция со стороны Саакашвили и его бывших либо нынешних соратников на пока еще очень слабые и нерешительные попытки грузинских властей начать прямой диалог с Россией неудивительны, так как вся политика предыдущей власти, в годы правления тогда еще «Единого национального движения» целиком строилась на резком противостоянии с Россией, выдвижении ей периодических резких обвинений, провоцировании на определенные действия, оскорблениях, осуждении и неприятии. И делалось это не без ведома и в угоду основному стратегическому партнеру и главному оппоненту России на международной арене, на которого до сих пор, возможно, вынужденно, но продолжает ориентироваться и нынешнее правительство Грузии.

Получит ли эта первая и достаточно осторожная встреча дальнейшее продолжение и перерастет ли в обсуждение накопившихся в отношениях между двумя странами достаточно проблемных и сложных вопросов, пока неизвестно. Как неизвестно и то, что еще могут придумать и осуществить в Грузии немалочисленные противники восстановления нормальных отношений с Россией.