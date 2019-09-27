Тбилиси, 27 сентября 2019, 11:14 — REGNUM Встреча глав российского и грузинского МИД поспособствует решению проблем между двумя странами. Об этом 27 сентября журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Глава грузинского правительства также отметил, что для решения проблем необходимо соблюдение международного законодательства и «тесное сотрудничество с нашими партнерами».
Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш официально приветствовал состоявшийся диалог.
Напомним, что Грузия официально разорвала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года. Это произошло после грузино-осетинского вооруженного конфликта, когда грузинские войска напали на Цхинвал, а российские подразделения провели операцию по принуждению агрессора к миру.