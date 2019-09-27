Нью-Йорк, США, , 11:05 — REGNUM Русский язык в Молдавии носит статус языка межнационального общения. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, в республике проживают представители 125 этносов, а треть населения считает себя русскоязычной. Додон выступил с трибуны ООН на русском языке.

Он добавил, что статус русского языка закреплен в соответствующем законе. Его использование в официальных документах и общении государственными служащими признано конституционным.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент Молдавии Игорь Додон выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал с трибуна ООН признать нейтральный статус страны в приднестровском вопросе.

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