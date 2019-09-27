27 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Мира Гасанова, , 11:03 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В понедельник, 30 сентября, начинает свою работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В этом году она посвящена 70-летию Совета Европы и в ней примут участие бывшие председатели Ассамблеи. 1 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью и ответит на вопросы депутатов ПАСЕ. В повестке сессии обсуждение крымских татар, климатических беженцев и трудовой миграции в Восточной Европе, отчет о функционировании демократических институтов в Молдавии, постмониторинговый диалог с Северной Македонией. В работе сессии примет участие и делегация России, вернувшаяся в ПАСЕ с полным набором полномочий после соответствующего решения летней сессии.

Зал заседания ПАСЕ Adrian Grycuk

С большими надеждами на улучшение отношений с организацией едет на сессию и азербайджанская делегация. Как сказал в интервью СВС руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, наступает новый этап в отношениях Баку и Совета Европы, подтверждением чего стал двухдневный визит в сентябре в Азербайджан президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она по итогам визита призвала к расширению сотрудничества между Советом Европы и Баку. Сеидов признает, что был определенный период охлаждения отношений, даже конфронтации. Более того, некоторые силы пытались представить Азербайджан в негативном свете и даже прекратить участие республики в ПАСЕ, как это было в ситуации с ЕВРОНЕСТ. Тогда Баку вынужден был приостановить свое участие в этой структуре, но потом европейцы приехали в Азербайджан налаживать отношения, поскольку заинтересованность в совместной работе взаимная, ведь Баку уже стремительно развивающийся, влияющий на международную политику, активный глобальный актор в регионе.

И вот теперь ситуация повторилась, европейцы вновь прибыли в Баку, а визит Паскье стал завершающим. До этого Азербайджан посетили докладчики по правам человека и по мониторинговому комитету, все встречи прошли в атмосфере диалога и взаимопонимания. Не случайно, считает Сеидов, президент ПАСЕ решила отметить 70-летний юбилей организации в Баку вместе французским посольством, поскольку Франция председательствует в Совете Европы. По случаю юбилея в азербайджано-французском университете была организована конференция, в работе которой приняли участие президент ПАСЕ и официальные лица СЕ, присутствовали представители гражданского общества, правозащитных и гендерных организаций, правительства, парламента и администрации президента. «Была настолько открытая, располагающая к диалогу обстановка, что Паскье заметила: «А говорили, что не так». Иными словами, европейцы увидели в Баку совершенно иную картину, они были поражены.

Докладчики ПАСЕ встречались с заключенными, со всеми представителями гражданского общества, получили ответы на все свои вопросы, поняли, что принимающей стороне нечего скрывать, что «мы более готовы и открыты для диалога, чем другие страны — члены СЕ», объяснил Сеидов изменение позиции руководства ПАСЕ по отношению к Баку. Кроме того, сегодня Азербайджан благодаря политической стабильности, экономической самостоятельности, приверженности духовно-культурным ценностям добился неоспоримого авторитета в мире. «Благодаря Баку ПАСЕ одна из уникальных организаций, которая совмещает восточные и европейские ценности. Причем Азербайджан, давно нашедший ответы на вопросы, на которые Европа еще ищет ответы, своим участием обогащает эту структуру. В их числе решение в Азербайджане проблем беженцев, сосуществование различных культур — мультикультурализм, совместимость ислама и демократии и гендерное равенство», — говорит Сеидов. Проблема беженцев в Европе приобрела глобальное значение. Несмотря на очень большие совместные усилия, выделение крупного финансирования, создание множества организаций, проведение неисчислимого количества саммитов и обсуждений справиться с проблемой Запад не в состоянии.

Самед Сеидов Meclis.gov.az

Азербайджан же практически без посторонней помощи сумел разместить и расселить около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, построил им дома, школы, больницы, т. е. сумел обеспечить их право на достойную жизнь. А ведь защита прав человека наиглавнейшая обязанность Совета Европы. Другая европейская проблема — антисемитизм, который усилился в XXI веке, свидетельством чего является значительный рост нападений на евреев и актов вандализма, таких как граффити, пожарные взрывы еврейских школ, осквернение синагог и кладбищ. В самом Страсбурге у дверей синагоги из соображений безопасности стоит полицейская охрана. Азербайджан же прославился исторически присущим ему мультикультурализмом и толерантностью. И бакинской синагоге никогда и ничто не угрожало, как и проживающим здесь лицам еврейской национальности, несмотря на то, что 95% населения страны мусульмане.

Еще один фундаментальный вопрос, на который не может найти ответов Европа — связка между исламом и демократией. Совершенно необоснованно выдвигается концепция, что ислам и демократия несовместимы. Азербайджан же уверенно опровергает ее. В стране с мусульманским населением выстраиваются грамотные отношения с различными религиями и продолжается строительство демократического государства. В самом центре Баку действует католическая церковь, хотя число католиков в Азербайджане не больше 1000. И последнее, в мусульманском Азербайджане отсутствует гендерное неравенство. Женщины в Азербайджане имеют абсолютно равные права с мужчинами, они закреплены в Конституции страны, причем право голоса азербайджанские женщины получили первыми на Востоке, еще в период первой республики, в 1919 году. Между тем, в Великобритании женщины получили право голоса в 1928 году, а аналогичные законы в Испании и Португалии были приняты лишь в 1931 году, француженки же получили это право лишь в 1945 году.

Лилиан Мори Паскье Mariep

Наконец, интерес Европы к Баку основан еще и на конкретных экономических проектах: Азербайджан — это нефть, газ, транспортные узлы, альтернативные источники поставок электроэнергии. Азербайджан обладает уникальной геополитической значимостью, он расположен между двумя крупнейшими государствами, Россией и Ираном, которые сегодня находятся под санкциями. Это энергетический и транспортный коридор между Западом и Востоком, Севером и Югом. Доказавший за 28 лет независимости, несмотря на оккупацию части своей территории и имея на балансе около миллиона беженцев, состоятельность, Азербайджан сегодня — это сильное, независимое, умеющее защищать свои интересы и независимый курс, государство. Причем, готовое к диалогу даже «по сложным и чувствительным вопросам», о чем и сказала Паскье, высоко оценив «открытость властей на самом высоком уровне».

А докладчик ПАСЕ Торилд Сунна Эварсдоттир (Исландия) по итогам визита заявила, что «была воодушевлена конструктивным отношением, а также готовностью всех тех, с кем она встречалась, обсуждать щепетильные вопросы». Вот почему с уверенностью можно говорить, что наступает новый этап отношений Азербайджана и Совета Европы.