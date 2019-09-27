Нью-Йорк, США, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна всегда будет поддерживать Палестину, об этом 27 сентября он сообщил во время сессии саммита на Генеральной Ассамблее ООН.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие в совещании высокопоставленных политиков, входящих в Специальный комитет по координации международной помощи Палестине.

«Международное сообщество должно оказывать политическую и финансовую поддержку Палестине. Турция и впредь будет помогать нашим палестинским братьям и сестрам, переживающим трудные времена», — отметил Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Напомним, вооруженные силы Израиля продолжают совершать аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, в настоящее время в тюрьмах еврейского государства находится порядка 5 тыс. 700 палестинских заключенных.

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