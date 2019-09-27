Киев, 27 сентября 2019, 10:52 — REGNUM В течение ближайших нескольких недель Украина будет продолжать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Гончарук добавил, что целью переговоров является так называемый staff agreement — рекомендация совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.
Премьер-министр Украины рассказал, что представители МВФ положительно оценили достигнутые Украиной результаты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВФ заявили, что миссия на Украине завершила свою работу, однако переговоры по трёхлетней программе сотрудничества продолжаются, и будут идти ближайшие несколько недель.
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