Киев, , 10:52 — REGNUM В течение ближайших нескольких недель Украина будет продолжать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ — переговоры с международными партнёрами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой трёхлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования», — рассказал он.

Гончарук добавил, что целью переговоров является так называемый staff agreement — рекомендация совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

Премьер-министр Украины рассказал, что представители МВФ положительно оценили достигнутые Украиной результаты.

«Главным достижением он (руководитель миссии МВФ — ИА REGNUM) назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста», — подчеркнул Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВФ заявили, что миссия на Украине завершила свою работу, однако переговоры по трёхлетней программе сотрудничества продолжаются, и будут идти ближайшие несколько недель.

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