Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Своё приветствие организованной при участии Швейцарии прошедшей встрече глав МИД России Сергея Лаврова с его грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН выразило посольство США в Грузии. Соответствующая запись 27 сентября размещена в официальном Facebook американского диппредставительства в Тбилиси.

«Посольство США в Тбилиси приветствует грузино-российскую встречу, организованную при посредничестве МИД Швейцарии», — говорится в сообщении.

Также в нём высказались в пользу суверенитет и территориальной целостности Грузии и обратились с призывом к России «сократить напряжённость».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани впервые с 2008 года, когда Грузия разорвала отношения с Россией из-за признания последней Южной Осетии и Абхазии, состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.