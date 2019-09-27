Тегусигальпа, , 10:49 — REGNUM Соединённые Штаты подписали с Гондурасом соглашение по ограничению притока на их территорию нелегальных мигрантов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Документ был подписан во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Со стороны США подпись поставил Кевин Макалинан, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности, со стороны Гондураса — министр иностранных дел Лисандро Росалес.

«Разрешение кризиса на южных границах предполагает сотрудничество с нашими соседями по региону <…> Здесь Гондурас стал для нас важным партнёром», — отметил Макалинан.