Буэнос-Айрес, , 10:46 — REGNUM Международный валютный фонд категорически исключил возможность приостановки сотрудничества с Аргентиной из-за политической нестабильности внутри страны. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс заверил, что сотрудничество с южноамериканским государством продолжится. Он заявил о полной поддержке Аргентины со стороны Фонда и, хотя и признал, что нестабильную внутриполитическую ситуацию преодолеть быстро будет сложно, заверил, что в организации сделают всё, чтобы это получилось.

«Я видел сообщения СМИ и должен сказать, что некорректно заявлять, что МВФ приостановил сотрудничество с Аргентиной», — обозначил Райс.