Элиста, 27 сентября 2019, 10:44 — REGNUM Реализация ряда программ в столице Калмыкии Элисте не выдерживают критики, а во всей городской власти необходимо наводить жёсткий порядок. Об этом заявил новоизбранный сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников после избрания его на должность 26 сентября.
Новый глава администрации заявил также о необходимости навести жёсткий порядок во всей вертикали городской власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Дмитрий Трапезников был утвержден на посту главы администрации Элисты, его кандидатуру предложил глава республики Бату Хасиков. Трапезников являлся заместителем председателя Совета министров Донецкой Народной Республики, исполняющим обязанности главы ДНР. Отметим, что прежний сити-менеджер Окон Нохашкиев является фигурантом уголовного дела, он в розыске.
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