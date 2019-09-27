Элиста, , 10:44 — REGNUM Реализация ряда программ в столице Калмыкии Элисте не выдерживают критики, а во всей городской власти необходимо наводить жёсткий порядок. Об этом заявил новоизбранный сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников после избрания его на должность 26 сентября.

«Есть ряд направлений, которые не выдержат ни одной критики. И не только потому, что ряд программ не получают в полной мере финансирования или не реализуются вообще. В ряде случаев на лицо халатное отношение чиновников на местах, отсутствие системного подхода и контроля, а порой информационной составляющей», — цитирует Трапезникова РИА «Калмыкия»

Новый глава администрации заявил также о необходимости навести жёсткий порядок во всей вертикали городской власти.

«Очень важно доверие горожан к власти. Помимо всех программ и начинаний большое количество проблем и наболевших вопросов граждан не должны остаться нерешенными», — сказал Трапезников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Дмитрий Трапезников был утвержден на посту главы администрации Элисты, его кандидатуру предложил глава республики Бату Хасиков. Трапезников являлся заместителем председателя Совета министров Донецкой Народной Республики, исполняющим обязанности главы ДНР. Отметим, что прежний сити-менеджер Окон Нохашкиев является фигурантом уголовного дела, он в розыске.

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