Каракас, , 13:49 — REGNUM В ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Группа Лимы и Международная контактная группа подтвердили поддержку Национальной Ассамблеи Венесуэлы, избранной, как они выразились, «демократическим путём, в отличие от Учредительной ассамблеи, созданной и контролируемой чавистским режимом». Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В совместной декларации участники обеих групп подтвердили своё «неизменное обязательство по восстановлению демократии, созданию правового государства в Венесуэле посредством мирного транзита путём свободных и честных президентских выборов».

Также, оба блока вновь выразили поддержку Национальной ассамблее, как «демократически избранному», по их мнению, органу власти.

От Международной контактной группы декларацию подписали Специальный советник Европейского Союза по Венесуэле и министры иностранных дел Германии, Испании и Португалии. От «Группы Лимы» — министры иностранных дел Аргентины, Чили, Перу, Колумбии, Панамы и Коста-Рики и заместителя министра иностранных дел Гондураса.