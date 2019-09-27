Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM Правительство Индонезии стремится к переходу от развивающихся стран к статусу развитой страны в 2045 году путем обеспечения качественного человеческого развития и устойчивого экономического роста. Об этом, как сообщает Antara, заявил вице-президент страны Юсуф Калла на саммите «Видение 2020−2030 годов» в Нью-Йорке (США).

Приверженность правительства Индонезии целям устойчивого развития (ЦУР) продолжает выполняться путем применения этих объективных моментов при планировании национального развития.

«Следующие десять лет должны быть направлены на ускорение достижения ЦУР», — заявил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что государство играет важную роль в спасении Земли и будущей жизни, поэтому страну нельзя обвинять в том, что она не уделяет внимания окружающей среде в своем развитии.

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