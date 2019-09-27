Улан-Удэ, , 10:44 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева вышла перед зданием парламента на одиночный пикет. Таким образом она протестовала против «беспредела» в системе образования республики.

Накануне она сообщила на своей странице в «Фейсбук», что с ней не продлили трудовой договор в начале учебного года. Она работала директором школы в Северобайкальске.

«За 9 лет пять срочных договоров, из них два с прекращением трудовых отношений. Мне расплата за позицию страуса. Завтра пикет», — написала депутат.

На одиночный пикет депутат вышла с плакатом «Директор школы не для галочки». Таким образом она протестовала против использования муниципальными властями учителей в качестве административного ресурса. По её словам, с неугодными учителями и директорами власти расправляются просто не продлевая трудовой контракт.

Оксана Бухольцева была избрана в региональный парламент в сентябре 2018 года по одномандатному округу. Входит в состав депутатской группы «Народный депутат».

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