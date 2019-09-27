Богота, , 10:44 — REGNUM На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Колумбии Иван Дуке заявил, что правительство Венесуэлы — это звено в цепи международного терроризма, обслуживающее незаконные вооружённые формирования. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Дамы и господа, пришло время назвать вещи своими именами: венесуэльская диктатура — это ещё одно звено в цепи международного терроризма», — сказал Дуке в своей речи в ходе сессии. Также он пообещал предоставить Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу доказательства поддержки правительством Николаса Мадуро колумбийских вооружённых группировок.

«Его [режима] коррумпированные структуры прислуживают наркокартелям; его первые лица являются приспешниками мафии и подогревают насилие в Колумбии; они укрывают убийц и насильников детей. Кто игнорирует эти позорные деяния, тот является пособником этой диктатуры», — заключил глава колумбийского государства.