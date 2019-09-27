Каир, , 10:44 — REGNUM В ходе своего выступления на Климатическом саммите в Нью-Йорке президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинул инициативу по борьбе с последствиями глобального потепления и изменения климата. Об этом 26 сентября сообщает главное египетское новостное издание газета Al Ahram.

«Мы выдвигаем инициативу по борьбе с последствиями глобального потепления и изменения климата, которая заключается в увеличении финансирования усилий по адаптации к новым условиям, а также разработке и внедрению систем раннего предупреждения о природных катастрофах», — заявил президент Египта.

Климатический саммит также посетил египетский Министр по делам окружающей среды Ясмин Фуад. В ходе своего выступления, он отметил, что развивающиеся страны более всего подвержены разрушительным последствиям изменения климата, поэтому международное сообщество должно выделять таким странам больше средств на борьбу с ними.