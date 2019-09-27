Сана, , 10:42 — REGNUM Йеменский министр по вопросам прав человека Мохаммед Аскар заявил, что правительство страны не станет продлевать срок присутствия группы международных экспертов от ООН в стране, обвинив их в предвзятости. Об этом 26 сентября сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Мохаммед Аскар считает, что международные эксперты не справляются со своими задачами, когда отказываются сообщать в своих отчетах о «зверствах, которые совершают хуситы».

Говоря о преступлениях, которые совершают хуситы, йеменский министр упомянул, что они присваивают себе гуманитарную помощь, которая поставляется в Йемен международными организациями, для того чтобы затем продать ее, тем самым лишая пищи десятки семей, которые живут в крайней бедности. Кроме того, по его словам, хуситы в нарушение международного права используют жилые кварталы для организации складов с оружием и боеприпасами.