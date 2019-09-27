Каир, , 13:51 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что война с международным терроризмом является фундаментом стратегических отношений Египта с США, подчеркнув важность совместных усилий для обеспечения взаимной безопасности. Об этом 26 сентября сообщает главное египетское новостное издание газета Al Ahram.

Президент Египта заявил, благодаря тесному сотрудничеству с США, ему удалось добиться победы на терроризмом внутри страны на военном и идеологическом уровне. Тем не менее, эта проблема все еще остается существенной угрозой для региона в целом, так как ряд ближневосточных стран снабжают террористов деньгами и оружием, а также предоставляют им убежище.

По мнению ас-Сиси, продолжающийся палестино-израильский конфликт также является одной из главных причин политической нестабильности на Ближнем Востоке. Урегулирование этой проблемы на основе международных резолюций и концепции создания двух независимых государств поможет снизить напряженность и будет способствовать исчезновению факторов террористической угрозы.