Красноярск, , 10:35 — REGNUM Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края возглавил Денис Антонов. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в краевом правительстве.

Распоряжение о назначении Антонова подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Денис Антонов родился 12 октября 1977 года. В 1999 году окончил Сибирский государственный технологический университет («социальная работа»). Трудовую деятельность начал в 1999 году. С 2003 работал в департаменте социальной политики администрации Красноярска. В 2008—2015 годах являлся замруководителя департамента соцполитики мэрии Красноярска. В 2016 году занял должность замруководителя департамента главы Красноярска. В 2018 году стал начальником отдела общественного взаимодействия департамента соцразвития. Является участником губернаторского управленческого резерва.

Напомним, 3 сентября стало известно, что с должности руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края ушёл в отставку по собственной инициативе Сергей Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, министром спорта Красноярского края назначен депутат регионального парламента, серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев.

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