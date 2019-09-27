Эр-Рияд, , 10:37 — REGNUM Государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что его страна полна решимости сотрудничать с Йеменом в деле восстановления его хозяйства и инфраструктуры. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Данное заявление министр сделал в ходе общения с журналистами в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Раздавая комментарии, Адиль аль-Джубейр также затронул тему отношений с Ираком и мер, которые необходимо предпринять для сдерживания агрессии Ирана.

Напомним, что Саудовская Аравия в составе Арабской коалиции участвует на стороне международно признанного правительства в войне против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном и удерживающих северо-западные районы страны. В ходе более чем 8-летнего конфликта, крупные города Йемена серьезно пострадали от боевых действий, а экономика страны находится в плачевном состоянии.