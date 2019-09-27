* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Триполи, , 14:19 — REGNUM В Штабе вооруженных сил США заявили, что в ходе авиаударов по силам террористов в районе ливийского города Мурзук были уничтожены более десяти боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Этот воздушный удар был нанесен с целью уничтожить террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и лишить их возможности совершать нападения на ливийский народ», — заявил в своем заявлении генерал-майор Уильям Гейлер, руководитель операций Африканского командования Вооруженных сил США.

Это уже вторая атака авиации США в Ливии за неделю. Ранее, 19 сентября в результате операции американских военных были ликвидированы восемь боевиков.

Напомним, что часть боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) отступили на юг в пустыню Ливии после того, как в конце 2016 года группировка потеряла свой опорный пункт в прибрежном городе Сирт.