Манила, , 10:36 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заключит несколько двухсторонних соглашений во время своего визита в Россию, который пройдет в начале октября нынешнего года. Об этом 27 сентября сообщила представитель МИД Филиппин Амелита Акино.

«Президент Дутерте и президент (России Владимир) Путин будут присутствовать при подписании ряда двухсторонних соглашений», — приводит слова Акино газета Manila Bulletin.

Также представитель филиппинского МИД рассказала, что эти соглашения будут касаться сфер культуры, науки и здравоохранения.

При этом она допустила, что Россия и Филиппины могут достигнуть ещё каких-то договорённостей, однако не стала о них говорить, так как «обсуждение этих соглашений все еще продолжается».

Отметим, в предыдущий раз президент Филиппин Родриго Дутерте посещал Россию в мае 2017 года, однако тогда он был вынужден прервать визит и срочно вернуться на родину из-за обострения обстановки в его стране.