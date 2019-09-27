Президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих после церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с коалицией Blue Prosperity заявил, что защита экосистемы океана является частью национальной безопасности страны.

Мале, , 14:51 — REGNUM Стоит отметить, что страна вступила в партнерство с данной коалицией, работа которой направлена на защиту мирового океана. Политик отметил, что усилия и цели Мальдив полностью совпадают с задачами, которые выполняет эта коалиция. Сообщается, что в рамках нового партнерства стороны разработают шестилетнюю программу развития. Новое соглашение поспособствует и развитию науки на Мальдивах.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, президент также отметил, что экономический рост страны должен происходить в гармонии с развитием мер по защите океана.

Правительство страны в рамках нового соглашения также объявило о планах причислить 20% территориальных вод к списку особо охраняемых.