Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Попытки поставить под сомнение нейтралитет Молдавии усугубляют внутреннюю напряженность и компрометируют любой шанс продвинуться в решении приднестровского вопроса. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Как президент Молдавии использую каждую возможность для того, чтобы запросить признание и соблюдение де-факто статуса нейтралитета моей страны», — заявил Додон.

По его мнению, решение «приднестровской проблемы» требует сохранения нейтрального статуса Молдавии. Додон также приветствовал последние инициативы России по утилизации боеприпасов в Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что утилизация боеприпасов на складах у села Колбасна не касается Молдавии, а является внутренним делом ПМР и России.

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