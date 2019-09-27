27 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 10:30 — REGNUM В распоряжение отделения РИА Новости в Токио поступил предоставленный правительству Японии документ «Белая книга обороны за 2019 год». В нем названы приоритетные направления, по которым страна намерена укреплять свою обороноспособность. Основное внимание будет уделено космосу, киберпространству и защите от электромагнитного излучения.

Флаг Японии

«Решено работать над созданием системы отслеживания ситуации в космосе, укреплением возможности наносить урон системам управления и коммуникаций противника, созданием нового спецподразделения по космическому пространству, обучением кадров», — говорится в тексте документа. При этом указывается на повышение роли электронных средств вооружений России и Китая, на противостояние которым ориентирует «Белая книга». Сообщается, что планируется сформировать «специальное подразделение по космическому пространству» к 2022 году, а также объединить существующие в трех родах войск отделы кибербезопасности в единое «подразделение киберобороны» к 2023 году.

Объясняя, что Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, утверждается: «Существует тенденция наращивания (Россией — А.К.) военной активности на Дальнем Востоке в дополнение к районам Арктики, Европе, США и Ближнему Востоку. Необходимо внимательно следить за этой тенденцией. Помимо того, что число экстренных вылетов самолетов сил самообороны в связи с появлением российских военных самолетов по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в этом году в июне и июле наблюдались нарушения ими воздушного пространства Японии».

Как известно, Министерство обороны РФ отвергает факты «нарушения воздушного пространства Японии» при пролетах российских самолетов вблизи границ этой страны. Так, в июне текущего года представители министерства заявили, что российские самолеты Ту-95 МС не нарушали границ других государств. В военном ведомстве отметили, что это был плановый полет над нейтральными водами. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2 и F-15 ВВС Японии.

«Белая книга» особо отмечает оснащение «северных территорий», как в Японии произвольно именуют входящие в состав Российской Федерации южные Курилы, ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» на островах Итуруп и Кунашир, а также истребителями Су-35 на Итурупе.

Видимо, беспокоят японских политиков и военных и совместные учения российской армии с армиями других стран, в частности с вооруженными силами КНР. «Крупномасштабные учения «Восток-2018», в которых участвовали подразделения не только Восточного, но и Центрального военных округов и Северный флот, стали самыми большими со времен Советского Союза. Еще одной их особенностью стало то, что в них впервые принимали участие Китай и Монголия», — говорится в «Белой книге обороны».

Вместе с тем в документе положительно оценивается расширение японо-российского сотрудничества в военной области. Отмечается, что в июле 2018 года министр обороны Японии впервые посетил Россию, тогда же состоялись переговоры в формате «два плюс два» между главами оборонных ведомств и министрами иностранных дел. Такие же переговоры состоялись в мае текущего года.