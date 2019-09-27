Нью-Дели, , 15:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил журналистам, что до решения правительства страны отменить 370 статью конституции, наделявшую штат Джамму и Кашмир особым статусом, данный регион находился в беспорядке.

«Пожалуйста, помните, что до данного решения Кашмир находился в беспорядке. Трудности в данном регионе начались задолго до указа. Эта инициатива правительства явилась способом справиться с ними», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По информации индийского новостного агентства Джагран, он также отметил, что у правительства не было иного разумного варианта, чтобы справиться с проблемами в долине.

«Когда мы осуществили эту трансформацию, нашей первой задачей было не допустить всплеск насилия. Мы понимаем, что террористы непременно воспользовались бы нестабильностью», — добавил он.