Официальный представитель Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии в страны, Джайрам Рамеш обрушился с критикой на заявление Дональда Трампа, который назвал премьер-министра Нарендру Моди «отцом Индии». «Я думаю это оскорбление Отца нации, Махатмы Ганди», — заявил он в твиттере.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отцом нации может быть только один человек, и это Махатма Ганди, так как он проповедовал ненасилие, и его почитают во всем мире», — сказал еще один представитель оппозиционной партии Раджив Тяги.

Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM По информации индийского новостного агентства Джагран, он также отметил, что каждый житель Индии без сомнения знает, кто отец их нации.

Политик заявил, что Моди, в отличие от Ганди, не является сторонником политики ненасилия, что не позволит ему «сравняться» с великим мыслителем. Данное заявление Трампа прозвучало накануне 150-й годовщины со дня рождения Ганди, которую будут отмечать во всем мире.