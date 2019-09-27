Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал представить документальные доказательства «вмешательства Украины» в выборы президента США в 2016 году, об этом 27 сентября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Урок честности. Никогда не выдвигайте обвинения, основанные на слухах. Я так не поступал, когда выдвигал обвинения о вмешательстве Украины в выборы 2016 года, у меня есть прямые свидетельства — видеоматериалы и документы. Смотрите и ждите», — отметил Джулиани.

Напомним, Роберт Джулиани является одним из популярнейших политиков в США, с 1994 по 2001 год являлся мэром города Нью-Йорк. Является ближайшим сподвижником Дональда Трампа, поддержал его кандидатуру на пост президента страны.

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