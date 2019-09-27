Иерусалим, , 10:34 — REGNUM Иран способен нанести ракетный удар по Израилю с тереритории Ирака. Угроза серьезной эскалации между Тегераном и Тель-Авивом растет, заявил начальник научно-исследовательского подразделения военной разведки Армии обороны Израиля бригадный генерал Дрор Шалом в интервью газете «Исраэль хайом».

Шалом назвал Иран «очень изощренным врагом», который может атаковать Израиль крылатыми ракетами с иракской территории. Иранцы также могут применить ракеты «земля-воздух» или беспилотники, способные пролететь до 1200 км.

Военный специалист привел в пример атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, в которых обвиняют Иран. Подобные операции, отметил он, курирует командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

По словам Шалома, Сулеймани за последнее время получил несколько «ударов по носу», из-за чего нанесение удара становится «вопросом времени».

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