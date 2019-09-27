Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что страна «добивается большего успеха» в достижении обязательств по Парижскому соглашению, чем западные страны. Он также отметил, что в настоящее время в Индии наблюдается кардинальное изменение отношения к этой проблеме. «Несколько лет назад люди не рассматривали проблему изменения климата как нечто насущное», — добавил он.

Нью-Дели, , 14:37 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства отметил, что еще в 2015 году Индия взяла на себя инициативу по решению этой проблемы. «Сейчас мы находимся на пути к достижению цели использования возобновляемых источников энергии до 175 ГВт», — сказал он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Субраманиам Джайшанкар выразил уверенность, что глобальный успех в достижении Целей в области устойчивого развития будет во многом зависеть от результатов Индии. «Я думаю, что наша точка зрения и позиция повлияли на Группу 77, то, что мы делаем, является важным результатом для нас и для всего мира», — отметил он.

«Мы взяли на себя инициативу по пропаганде использования солнечной энергии. Мы представили один из самых амбициозных проектов в этой сфере. Индия запустила Международный солнечный альянс. Мне кажется, мировой успех будет зависеть от наших результатов, так как показатели Индии очень велики», — добавил глава МИД.