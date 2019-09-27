Греческая Республика, , 10:18 — REGNUM Соглашение о размещении на территории Греции американских военных баз, которое ранее ежегодно продлевалось, теперь станет бессрочным. Ближе к середине октября документ будет официально подписан министром иностранных дел Греции Никоном Дендиасом и госсекретарём США Майком Помпео во время его визита в Афины, сообщает ежедневная греческая газета «Катимерини».

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Уточняется, что переговоры между техническими группами Греции и США о внесении поправок в приложение к соглашению о взаимном оборотном сотрудничестве (MDCA) длились более двух месяцев и в настоящее время завершены.

«Срок действия нового соглашения больше не указывается, оно будет открыто по времени и может быть отменено только в случае расторжения одной из сторон», — отмечает издание.

Таким образом Греция намерена добиться повышения стратегического значения станы и укрепления гарантий, за счёт расширения присутствия США в Греции на неопределённый период.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Греция снова выступила с предложением разместить военные базы США на своей территории. Как заявил главе Пентагона Джеймсу Мэттису министр национальной обороны Греции Панос Камменос, это поможет укрепить обороноспособность вооружённых сил Греции.

Речь идет о том, чтобы превратить перевалочные пункты и аэродромы в районах городов Александруполис, Волос и Лариса в полноценные военные базы. Сейчас эти пункты используются американскими военными для переброски войск и техники в Восточную Европу, базирования тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper и новых истребителей F-35.

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