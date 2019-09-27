Тегеран, , 14:21 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в интервью Fox News окончательно опроверг слухи о возможной встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, заявив, что для диалога с Ираном США вновь должны заслужить доверие. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, переговоры должны строиться на взаимном доверии и уважении, которые Трамп свел на нет. Хасан Рухани отметил, что США могут вернуть к себе доверие в том случае, если начнут выполнять свои обязательства по соглашениям, в частности, по СВПД. Точно также Вашингтон должен прекратить политику «экономического терроризма» против иранского населения.

Президент Ирана обвинил американского коллегу во враждебности по отношению к иранским детям и больным людям, отметив, что запреты на поставку лекарств в ИРИ бьют в первую очередь по ним. «Это бесчеловечно, и это — терроризм», — отметил Хасан Рухани.