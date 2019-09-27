Тегеран, , 13:37 — REGNUM Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана генерал Хосейн Сулеймани заявил, что влияние Исламской революции распространилось за пределы одной страны и йеменские хуситы являются продолжателями идей имама Хомейни. Об этом сообщило иранское информационное Mehr.

По словам генерала, Иран скрывает свою истинную мощь, однако даже та, которую он показывает врагу, заставляет поистине бояться Исламскую республику. Об этом говорит тот факт, что после атак йеменских хуситов на саудовский НПЗ США стали немедленно обвинять именно Иран. Хоссейн Сулеймани также напомнил, что хуситы, ведущие борьбу против саудовской агрессии в Йемене, — последователи одного из учений имама Хомейни — основателя Исламской республики Иран.

Генерал отметил, что Иран «достаточно смел», чтобы признать свои ошибки, однако обвинения в его причастности к атакам на Саудовский НПЗ являются ложью. Он призвал другие страны мира не принимать «эмоциональных решений как это сделала евротройка».