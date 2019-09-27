Тегеран, , 15:30 — REGNUM Председатель центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что Иран двигается по пути к полному отказу от доллара в торговле с Россией и Турцией. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Иран и Россия почти на 100% отказались от долларовых расчетов и ведут почти всю торговлю в национальных валютах, в то время как с Турцией пока 30−40% осуществляется в национальных валютах, а остальная часть в евро. Тем не менее, процесс отказа от доллара в торговле с Турцией продолжается. Абдольнасер Хеммати отметил, что Центральный банк Ирана не пытается при этом обойти санкции, а, наоборот, «торгует законно вне санкций».

Раннее президенты России, Ирана и Турции по итогам трехсторонней встречи в рамках Астанинского процесса объявили о полном отказе от валют во взаимной торговле. Данная мера является ответной на санкции США против Ирана, введенные против выхода президентом Дональдом Трампом из «ядерной сделки».