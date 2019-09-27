Эр-Рияд, , 10:49 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, Саудовская Аравия впервые откроет свои двери для международных туристов. Королевство начинает выдавать туристические визы для жителей 49 стран и вводит умеренный дресс-коды для приезжающих женщин. Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на министерство туризма Саудовской Аравии.

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмад аль-Хатиб назвал это «историческим моментом» для страны. До сих пор визы выдавались исключительно паломникам, деловым людям, иностранным рабочим и экспатриантам из членов семей саудовцев, проживающих вне королевства.

Саудовская Аравия также надеется привлечь иностранные инвестиции в туристическую отрасль. Согласно плану, доля туризма в валовом внутреннем продукте должна вырасти с 3% до 10% к 2030 году. Для обслуживания туристов правительство рассчитывает создать миллион рабочих мест.

«Гости будут удивлены… сокровищами… пятью объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, яркой местной культурой и красотой природы, от которой захватывает дух»,-сказал Аль-Хатиб.

Иностранные женщины-туристки не будут обязаны носить полностью покрывающее тело платья абая, обязательные для саудовских женщин, однако их одежда должна быть «скромной». Кроме того, не будет никаких ограничений на посещение страны женщинами, путешествующими без мужского сопровождения.

«У нас есть культура. Мы полагаем, что наши друзья и наши гости будут уважать нашу культуру,» — сказал Аль-Хатиб.

Немусульманам по-прежнему не разрешат посещать священные города Мекку и Медину, а запрет на алкоголь будет сохранен по всей стране.

Аль-Хатиб полагает, что недавнее нападение на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии не оттолкнет потенциальных туристов от посещения страны.

«Наши города являются одними из самых безопасных городов в мире. Мы в полной безопасности», — сказал он.