Тегеран, , 10:51 — REGNUM Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что все иранские чиновники и политические силы уверены в том, что страна должна усиливать свою ракетную мощь. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, при текущей международной обстановке ограничить сдерживающие силы Ирана — это все равно, что оставить дом без стен и крыши. Амир Хатами отметил, что Иран не будет обращать внимания на требования врагов свернуть его ракетную программу, потому что этот шаг сведет сопротивление иранской нации на нет.

Сравнивая вооруженные силы Ирана с другими странами, генерал подчеркнул, что сегодня ВС Ирана играют ключевую роль в регионе, что связано с участием ИРИ в кампаниях в Сирии, Ираке и Ливане. При этом он заявил, что враги не смогли посеять хаос на территории Ирана, что доказывает огромную сдерживающую мощь Исламской республики.