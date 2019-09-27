Тегеран, , 10:33 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что все оставшиеся страны-участницы СВПД продолжают выполнять соглашение, несмотря на то, что это становится делать сложнее и сложнее. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, все европейские страны заинтересованы в том, чтобы выполнять положения «ядерной сделки», однако это становится труднее из-за обостряющейся международной обстановки. Федерика Могерини отметила, что в ходе встречи евротройки в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН все европейские страны-участницы СВПД договорились и дальше прикладывать усилия по реализации соглашения.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 года представителями Ирана, Великобритании, Германии, Франции, США, Китая и России. Документ снимал все международные санкции в отношении Ирана. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из договора и ввел односторонние ограничения в отношении ИРИ. После этого иранское руководство неоднократно обвиняло евроторойку в несоблюдении договора и в 2019 году частично приостановило выполнение своих обязательств.