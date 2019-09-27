Тегеран, , 14:55 — REGNUM Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии охарактеризовал обвинения Франции, Германии и Великобритании в причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии как «неприемлемые». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отверг любые обвинения в адрес Ирана в атаках на саудовский НПЗ Saudi Aramco и подчеркнул, что евротройка не имеет никаких доказательств иранского участия в них. Али Рабии выразил уверенность в том, что европейские страны сделали подобное заявление под давлением США. Он напомнил о том, что единственным условием возвращения к переговорам с США является снятие с Ирана незаконных санкций, и своими последними действиями Вашингтон делает все, чтобы диалог не состоялся.

Напомним, что раннее лидеры Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении возложили вину за нападение на НПЗ Саудовской Аравии на ИРИ. Атака произошла 14 сентября, и руководство Ирана отрицает свою причастность к ней.