Анкара, , 15:26 — REGNUM Заместитель главы парламентской фракции Народно-республиканской партии Турции Лютфю Тюрккан заявил: «С МВФ проводят переговоры правительство, политические партии, старая и новая бюрократия, организации гражданского общества. Господа Дурмуш Йылмаз и Фаик Озтрак, ничего не скрывая, провели переговоры в отеле. Такое происходило и ранее».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Лютфю Тюрккан отметил: «Почему этими переговорами оказалось недовольно Министерство финансов? Если господа возьмут у МВФ в долг, правительства это не коснется. Они не создают обязательства для правительства».

Политик добавил: «Если же в вопросе займа денежных средств есть воля к заключению с МВФ соглашения в режиме «стенд-бай», то это ответственность правительства. По моему мнению, такое раздувание переговоров Йылмаза и Озтрака нацелено на сокрытие реального соглашения с МВФ, подписанного за закрытыми дверями».