Анкара, , 10:47 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «В зоне безопасности на севере Сирии мы на первом этапе намерены создать мирный коридор протяженностью 480 и глубиной в 30 км, после чего, при помощи международного сообщества, расселить там 2 млн сирийцев».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы можем, объединив усилия вместе с США и коалицией, РФ и Ираном вытащить беженцев из палаточных и контейнерных городков и расселить их в зоне безопасности. Эти шаги необходимо делать сообща. Турция не сможет вынести все это одна на своих плечах».

Турецкий лидер добавил: «Возможно шаги на этом направлении нужно предпринимать уже сегодня. Если мы расширим глубину зоны безопасности до линии Дейр-эз-Зор-Ракка, то сможем обеспечить возвращение на родину из нашей страны, Европы и других регионов мира уже до 3 млн сирийцев».