Анкара, , 13:45 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Половина сирийских беженцев младше 18 лет. Количество родившихся уже на нашей территории детей сирийских беженцев достигает 500 тыс. Мы обеспечиваем им не только укрытие, но и все возможности в сфере образования и здравоохранения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В противоположность этому, мировое сообщество, к сожалению, очень быстро забыло о миллионах нуждающихся, отправившихся в путь ради спасения собственной жизни и окончивших его в пучинах Средиземного моря или перед проволочными заграждениями».

Турецкий лидер добавил: «А поступило-ли что-нибудь в Турцию? Об этом я тоже скажу, поддержка, полученная на данный момент от ЕС, при том, что и она проведена не через наш государственный бюджет, а посредством международных организаций AFAD и Kızılay, составляет 3 млрд евро. 365 тыс. человек из числа принятых нами беженцев возвратились в регионы Сирии, где мы водворили безопасность».