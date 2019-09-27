Анкара, , 14:25 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу приветствовал помощь ЕС и других стран Турции в вопросе беженцев и заявил: «Мы потратили на беженцев 40 млрд долларов. Данные нам обещания намного отстают от того, что сделала Турция».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Всемирный форум по вопросам беженцев станет хорошей возможностью для обсуждения проблемы предоставления им помощи. Это вопрос, прежде всего, нравственный, поэтому мы ожидаем более внятной, конкретной и продолжительной поддержки».

Министр добавил: «В 2019 году Турции предоставлено 2,9 млрд долларов поддержки, из них 2,7 млрд — в рамках помощи находящимся на территории страны беженцам».