Анкара, , 15:13 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «В Идлибе на наших глазах разворачивается катастрофа. Если этот гуманитарный кризис усугубится ещё более, то наиболее пострадавшей от этого страной окажется Турция».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Даже если мы примем 4 млн беженцев, наши возможности исчерпаны. Сейчас из Идлиба в наши двери стучатся 300 тыс. человек. Население Идлиба почти такое же, как общее число находящихся в Турции сирийцев. Мы не выдержим подобную волну».

Министр добавил: «Я с удовлетворением констатирую, что процесс создания конституционного комитета Сирии завершён. Это важный шаг на пути поиска политического решения. Когда политический процесс ускоряется, нам необходимо обеспечить в Сирии безопасность и гражданскую инфраструктуру, чтобы сирийцы захотели вернуться на родину».